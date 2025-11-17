17 Nov 2025
Dolar: Oficial en baja, Blue leve suba

La jornada financiera de este lunes estuvo definida por la baja del dólar oficial y una ligera suba del blue, manteniendo la calma en los mercados.

El dólar oficial minorista (BNA) cedió terreno, cerrando en $1.415 para la venta, mientras que el mayorista perforó un piso clave al ubicarse en $1.395. En contraste, el dólar blue subió levemente y cotizó a $1.435, ensanchando mínimamente la brecha cambiaria. Los dólares financieros (MEP y CCL) operaron con bajas marginales, cerrando cerca de $1.445 y $1.483, respectivamente.

En el mercado de futuros, las cotizaciones cayeron, reflejando expectativas de estabilidad. El riesgo país se mantuvo bajo (cerca de 618 puntos). El dato económico relevante fue la confirmación del superávit financiero de $517.672 millones que registró el Sector Público Nacional durante el mes de octubre.

