Dólar colchón: El detalle de las medidas económicas que anunció el Gobierno Nacional

El Gobierno de Javier Milei lanzó un “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” con el fin de acelerar el blanqueo de dólares no declarados (dólar colchón)

El plan contempla dos etapas. La primera se instrumentará con un DNU y otra a través de un proyecto de ley que deberá ser validado por el Congreso.

En una primera fase, se trata de derogaciones de régimenes de información a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La segunda consiste en un polémico Proyecto de Ley para “blindar” a los ahorristas argentinos “frente a las próximas administraciones” bajo el pretexto de que “quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor y expulsor, se presentan cada cuatro años a elecciones”.

Una por una, las medidas económicas del gobierno nacional

Con el objetivo de “poner el foco en la informalidad deliberada y sofisticada y no en la informalidad reactiva que fue consecuencia del acoso de las excesivas regulaciones del Estado, el Gobierno Nacional derogará los siguientes Regímenes de Información”.

Régimen informativo para compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales. Hasta hoy las administradoras de tarjetas de crédito le informan a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. Desde ahora no se van a informar más, por lo que el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda información privada.

El CITI Escribanos (Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes), un sistema de información implementado por la ex (AFIP), a través del cual los escribanos debían reportar mensualmente determinadas operaciones notariales. Desde ahora, los escribanos ya no deberán reportar ninguna operación a ARCA.

El régimen informativo de compra-venta de vehículos usados (rodados). Desde ahora, los concesionarios no deberán reportar ninguna operación a ARCA.

El régimen informativo de pago de expensas (hoy informaba a partir de 32 mil pesos). A partir de ahora, las administradoras de consorcios no deberán reportar más el pago de expensas a ARCA.

Código Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI). A partir de ahora, el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar más a ARCA cuando ponga la propiedad a la venta.

El régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía. A partir de ahora, los proveedores de servicios públicos y telefonía, no deberán reportar más a ARCA dichos consumos.

Además, se prohibirá a los bancos solicitar DDJJ de impuestos nacionales, pudiendo las personas negarse y acudir a Defensa del Consumidor si fuera necesario.

En otro sentido, se actualizarán los montos de los umbrales para el reporte de operaciones financieras de la siguiente manera:

Transferencias y acreditaciones bancarias: antes el monto mínimo era de $1 millón y ahora pasará a ser de $50 millones.

Extracciones en efectivo: se informaban desde cualquier monto. Ahora será a partir de $10 millones para personas jurídicas.

Saldos al último día del mes: hasta ahora se informaban saldos de entre $700.000 y $1 millón, dependiendo del tipo de cuenta. Ahora será desde $50 millones para cualquier tipo de cuenta y desde $30 millones para personas jurídicas.

Plazos fijos: hasta ahora, se informaban desde los $1 millón. Ahora será desde $100 millones y desde $30 millones para personas jurídicas.

Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: hasta ahora era desde $2 millones y ahora pasará a ser desde $50 millones, y desde $30 millones para personas jurídicas.

Tenencias en Alycs: Se informaban todos los montos. A partir de ahora, se informarán desde $100 millones y desde $30 millones para personas jurídicas.

Información comercial

Compras de consumidor final: antes se informaban desde las compras desde $250.000 en efectivo y $400.000 en otro medio de pago. Ahora será desde $10 millones para todos los medios de pago.

Nuevo régimen simplificado de Ganancias

Se reemplazó el régimen tradicional por uno basado en facturación y gastos deducibles.

Se eliminó la obligación de informar consumos personales y variaciones patrimoniales.

Los contribuyentes recibirán una propuesta automática del impuesto a pagar, que podrán aceptar o modificar.

Adhesión voluntaria desde el 1 de junio.

La nueva declaración se aplicará al ejercicio fiscal 2025, con vencimiento en mayo de 2026.

ARCA dejará de exigir que “los pequeños contribuyentes completen formularios complejos como los grandes contribuyentes”.

El nuevo sistema automatiza la carga de datos y permite la revisión individual por parte del ciudadano.

A su vez, el BCRA impulsará un Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), que busca reducir la carga burocrática de las personas que interaccionan con los bancos y el sistema financiero en general; y mejorar la calidad de los servicios.(Infocielo)