Dólar blue: superó los $1500

El dólar blue subió $20 este lunes y cerró a $1.495 para la compra y a $1.505 para la venta. Se trata del valor más alto para el billete paralelo en los últimos dos meses, en un contexto de un repunte de la demanda tras un comienzo de mes marcado por una mayor necesidad de pesos.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.452. El dólar blue cotizó a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta. El dólar CCL cotiza a $1.542,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,2%. El dólar MEP opera a $1.493,20 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%. El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.547,96, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.173, según Binance. (Ámbito)