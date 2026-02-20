Doble accionar nocturno de los bomberos

El segundo jefe de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, César Gatti, detallo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) el nuevo accionar del cuerpo en la noche de ayer que se dio por duplicado. Ya no es novedad, aunque sigue llamando la atención de los vecinos, el incendio del basural: anoche fueron convocados nuevamente por lo que allí ocurría (Ver: “Basural: nuevo incendio con sospechas”). “En el lugar trabajaron dos dotaciones” dijo Gatti agregando que primero se operó sobre la planta recicladora y luego sobre el sector ubicado sobre la Avenida Compairé, que era un foco más grande”.

Aclaró que también estuvo trabajando maquinaria pesada de la municipalidad. “En un término de 2:15 horas se pudieron sofocar los focos o llama viva como la llamamos”, pero dado que el cuerpo activo de 9 de Julio no realiza peritajes no pudo confirmar ni desmentir la versión de que la intendenta ampliará la denuncia penal existente tras hallarse indicios de que el fuego habría sido provocado de manera deliberada.

También Gatti se refirió al otro incendio que se había producido previamente alrededor de las 20 horas, en la calle Gardel al 300: “fue en un galpón que funciona como desarmadero, en el patio del mismo lo que alarmó a todo el barrio porque era justamente en el medio de la manzana y las llamas, de grandes magnitudes se veían desde muy lejos. Allí se trabajó con dos unidades, una de ataque y otra cisterna, autoridades policiales y personal de tránsito. Solo hubo que lamentar daños materiales”