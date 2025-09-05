DISFRUTAR CON SODA

Son cuatro músicos con mayúscula. Cada uno con su talento pero una misma característica: su fanatismo por Soda Stereo. Un día se juntaron para homenajear musicalmente a la mñitica banda argentina. Y lo que empezó como un respetuoso tributo hoy, después de un Luna Park presentaciones internacionales y de un Gran Rex en noviembre, es algo que, positivamente, se les fue de las manos. Asi lo definió Gabriel Muscio, baterista de la banda en diÁlogo con “Un Plan Perfecto” en la previa de su presentación este viernes en La Subasta Club.