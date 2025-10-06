Discursos difusos

Ante las afirmaciones vertidas por la intendente María José Gentile, el presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, Hugo Enríquez, y el tesorero de CARBAP, Carlos Bilbao, durante la 128ª Exposición Rural de Nueve de Julio, corresponde —por respeto a la verdad y en resguardo de los derechos de los productores más afectados— es dable formular la siguiente respuesta punto por punto, con carácter categórico y sin ambigüedades:

1. Sobre la supuesta “unidad” como solución central: Falso y contradictorio

Mientras se declama la unidad como solución estructural, en la práctica se ejerce exclusión política y social de sectores que cuestionan la ineficacia de las gestiones locales y provinciales. Las llamadas “mesas de trabajo regionales” son instrumentos vaciados de participación real, controladas por las mismas dirigencias que, desde hace décadas, fracasan en ofrecer soluciones concretas.

La “unidad” que proponen es selectiva: se convoca sólo a actores alineados políticamente o funcionales a una agenda de autopreservación institucional. No hay participación activa de asociaciones de pequeños productores, cooperativas rurales independientes ni de referentes técnicos ajenos al oficialismo político local y gremial. La unidad no se declama: se construye con hechos, con pluralidad y con transparencia.

2. Sobre la responsabilidad de la crisis hídrica

OMITEN RESPONSABILIDADES DIRECTAS.

Es inadmisible que tanto la intendente Gentile como el presidente Enríquez pretendan presentar la crisis hídrica como un fenómeno meramente climático, cuando la inacción estructural en materia de mantenimiento de canales, obras de drenaje y control de escurrimientos es una de las causas principales del colapso productivo actual.

Más de 1300 mm de lluvia no tendrían el efecto devastador que hoy se sufre si los caminos rurales estuvieran transitables, los canales principales y secundarios no estuvieran obstruidos, y los terraplenes o alteos ilegales fueran fiscalizados como corresponde. La responsabilidad administrativa por omisión es evidente y verificable.

3. Sobre las gestiones y “logros” municipales

EXAGERADOS Y SIN IMPACTO EFECTIVO.

La supuesta “adquisición de maquinaria” o la “declaración de emergencia agropecuaria” son acciones mínimas, tardías y sin correlato real en el alivio de los productores. Las máquinas tardaron en llegar a donde debían, y la emergencia solo habilita trámites burocráticos que, en la práctica, no han reducido un solo peso de las deudas, ni han generado mecanismos de financiamiento accesible ni inmediato.

La Intendente omite informar cuántos productores accedieron efectivamente a líneas de ayuda económica y cuánto tiempo demoraron esos fondos en llegar, si llegaron. Mientras tanto, los caminos rurales colapsan, y miles de hectáreas productivas están anegadas por falta de gestión y planificación.

4. Sobre la crítica de Enríquez al “sistema político”

TARDÍA, SELECTIVA Y CÓMPLICE.

El presidente de la Sociedad Rural local formula una crítica “estructural” al sistema político, pero olvida mencionar que su organización ha sido parte activa de ese mismo entramado durante décadas, con acuerdos tácitos o explícitos con gobiernos municipales, provinciales y nacionales, según convenga.

No es creíble ni éticamente sostenible que quien ha sido beneficiario de políticas sectoriales ahora se presente como víctima. Si desaparecieron miles de productores, también fue por la concentración promovida por el propio sector que hoy representa.

5. Sobre la quita de retenciones

MAL ENFOCADA Y ENGAÑOSA.

El supuesto fracaso de la medida de quita de retenciones no fue producto de su aplicación, sino de su aprovechamiento por grandes actores que se beneficiaron especulativamente, sin que existieran mecanismos de control ni segmentación para beneficiar a los verdaderos pequeños y medianos productores.

Enríquez y Bilbao no cuestionan este aprovechamiento corporativo, porque representan —en los hechos— a ese modelo concentrador. La crítica parece más una queja por no haber recibido más, que una defensa real del productor vulnerable.

6. Sobre el “compromiso con el futuro” y la innovación

RETÓRICA VACÍA SIN POLÍTICAS CONCRETAS.

Hablar de sostenibilidad, innovación o plan maestro de desagües suena bien en un discurso de exposición rural, pero no hay un solo proyecto real, transparente y auditado por la ciudadanía que esté en ejecución efectiva en Nueve de Julio bajo esta gestión. El supuesto “mapa productivo” anunciado es, por ahora, un eslogan. No hay planificación estratégica, ni presupuesto asignado, ni convocatoria técnica plural.

La innovación no llega con discursos. Llega con conectividad, con caminos transitables, con capacitación y financiamiento accesible, todo lo cual está hoy ausente del territorio rural más afectado del partido.

7. Sobre la responsabilidad del Estado Nacional y Provincial

DESVIACIÓN DE FOCO Y LAVADO DE CULPAS.

Es una estrategia conocida derivar toda la culpa a Nación o Provincia para desviar la atención de la ineficiencia o desidia del gobierno local, cuya principal obligación es anticiparse a estas emergencias. El municipio cuenta con herramientas de ordenamiento territorial, control ambiental y planificación hidráulica que no ha ejercido.

Por lo tanto, el argumento de que “las respuestas no alcanzan” es cierto, pero es incompleto y funcional a encubrir la falta de gestión estructural en el propio distrito.

Conclusión

La gravedad de la situación rural en Nueve de Julio no se resuelve con exposiciones, actos protocolares ni discursos de ocasión. Se resuelve con gestión concreta, planificación estratégica, inclusión de todos los actores del campo —no sólo los aliados— y con un Estado local que asuma su responsabilidad sin trasladarla permanentemente a otros.

La política de fotos y promesas vacías, sostenida por actores que han fracasado sistemáticamente, debe dar paso a una nueva etapa donde la transparencia, la verdad y la participación real de los productores sean las bases de cualquier reconstrucción posible