Diputados: Jura con Milei y algo de circo

La jornada también estuvo marcada por el respaldo explícito del PRO a la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara, un cargo que mantendrá tras recibir el apoyo de la mayoría. Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, destacó la capacidad de Menem para sostener un Congreso dinámico y en constante movimiento, incluso cuando la oposición intentó bloquear algunas iniciativas.

Menem, por su parte, se comprometió a seguir siendo un presidente imparcial, resaltando que su despacho estaría abierto para todos aquellos dispuestos a trabajar por un futuro mejor para Argentina. “Mi despacho seguirá abierto para todos los que quieran trabajar por una Argentina mejor y más libre”, afirmó en su discurso, dejando en claro su voluntad de diálogo. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Germán Martínez, jefe del bloque kirchnerista, cuestionó el liderazgo de Menem, acusándolo de haber priorizado intereses de bloque por encima de los de la Cámara en su totalidad. “Parece más un presidente de bloque que un presidente de la Cámara”, disparó, a lo que agregó que durante su gestión, las comisiones bicamerales no fueron conformadas y el recinto se asemejó a un “circo romano” en ocasiones.

La batalla legislativa y el futuro político

La jornada, que también contó con varios intercambios verbales entre los legisladores, reflejó el clima político que se vivirá en los próximos meses, en los que el oficialismo buscará consolidar su mayoría en el Congreso y avanzar con sus proyectos en el marco de las sesiones extraordinarias que el Presidente Milei ha convocado para enero.

En este contexto, La Libertad Avanza no solo celebró su consolidación como primera minoría, sino también el apoyo interno de su bloque. Sin embargo, la coalición deberá manejar con cuidado las dinámicas internas y las críticas externas, especialmente de la Coalición Cívica, cuyo líder Maximiliano Ferraro pidió que Menem no se convierta en “el presidente de una parcialidad”.

Virginia Gallardo, diputada de La Libertad Avanza, decidió no asumir su banca en el Senado, citando “operaciones mediáticas obscenas” como razón para su renuncia. A pesar de ello, reafirmó su apoyo a Milei y al proyecto político de la coalición.

Luis Petri, exministro de Defensa y actual diputado, disparó duras críticas al Peronismo, recomendando al kirchnerismo que “vaya al psicólogo” tras la designación de Carlos Presti como sucesor en la cartera de Defensa.

En una nota más ligera, Javier y Karina Milei se retiraron de la Cámara entre aplausos para asistir a la semifinal del Abierto Argentino de Polo, donde se enfrentarían La Natividad y La Dolfina, equipo de Adolfo Cambiaso.

El Congreso que redefine su equilibrio

La sesión de hoy también dejó claro que el Congreso argentino comienza a dar señales de un nuevo equilibrio político, en el que el oficialismo parece haber alcanzado una nueva fortaleza, con el respaldo de aliados y una primera minoría consolidada. No obstante, aún queda por ver cómo se manejarán las tensiones internas, las críticas de la oposición y los desafíos que traerá la gestión legislativa en los próximos meses. Milei, por ahora, sigue afinando su estrategia, mientras que la Cámara de Diputados se prepara para una nueva etapa legislativa marcada por los intercambios políticos, las alianzas fluctuantes y, sin duda, los desafíos internos del oficialismo y la oposición.