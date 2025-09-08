Día del Agricultor

El 8 de septiembre, Argentina celebra el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, una fecha que fue oficialmente instituida por el gobierno en 1944 a través del decreto 23.317.que estableció esta fecha como “decisiva en el desarrollo de nuestra agricultura” debido a un evento histórico crucial que fue la fundación de la primera colonia agrícola del país en Esperanza, Santa Fe, en 1856, establecida por colonos suizos bajo la dirección de Aarón Castellanos.

En un comunicado, la Sociedad Rural de 9 de Julio destaca el rol de la agricultura en el desarrollo de las naciones y acompaña y apoya a cada productor, pues se sabe que su labor es esencial para el progreso tanto del partido como del país en general. En este día, se busca reconocer, más que nunca, el esfuerzo de aquellos que continúan trabajando a pesar de las dificultades actuales que enfrenta el sector.