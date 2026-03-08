Día de la Mujer: Protesta, actos y mural



Por Carlos Graziolo

En el marco del “Día Internacional de la Mujer”, Julieta Altamirano y Mercedes Saavedra contaron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) las actividades a realizarse durante dos jornadas, abiertas a la comunidad, y que recorren la memoria, la lucha y la organización colectiva frente a las violencias hacia las mujeres.

La actividad hoy domingo 8 de marzo, será en la Terminal de Ómnibus desde las 19 horas: “Nos encontraremos para compartir la restauración del mural que desde 2021 mantiene presentes los nombres de las mujeres de la ciudad que hoy nos faltan”.

El lunes 9 de marzo a la misma hora será el encuentro en la Plaza Belgrano con lectura de un manifiesto, intervenciones artísticas y se marchará para remarcar, como dice el anuncio distribuido invitando a ambas jornadas “para que se escuche bien fuerte que nuestras vidas y nuestros trabajos valen, porque cuando la vida se precariza, la calle se vuelve territorio necesario de abrazo y lucha”.

Desde el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” difundieron un alarmante informe sobre los femicidios en Argentina: entre el 1 de enero y el 27 de febrero del 2026 hubo 43 víctimas fatales de violencia de género. Lo que equivale a 1 femicidio cada 34 horas. El informe, elaborado a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, contabilizó 35 femicidios directos, 5 femicidios vinculados (cometidos contra una persona para causarle sufrimiento a otra con la que se tiene o se ha mantenido una relación), unasesinato de un travesti y 2 instigaciones al suicidio. Además, se registraron 72 intentos de femicidio y al menos 23 niños quedaron sin sus madres.

Entre los datos más alarmantes del informe aparece que el 72% de los crímenes fue cometido por parejas o exparejas, y el 44% tuvo lugar en la vivienda de la víctima. Además, en el 19% de los casos, las mujeres habían realizado al menos una denuncia previa contra su agresor.



“El 8 de marzo, a través de las organizaciones nacionales, se acordó que se realicen actividades a lo largo y a lo ancho del país y el 9 de marzo sea un paro feminista y como ya hace años que se viene realizando de manera tal que impacten en la cuestión económica y en la producción y en el nivel laboral. Que tenga ese impacto que se sienta que las mujeres no estamos yendo a nuestros puestos de trabajo y que se visibilice nuestro rol y ¿Qué pasa cuando nosotras no estamos en esos puestos?”, dijo Julieta Altamirano que, además del impacto económico, destaca que llega “justamente en un momento donde los derechos laborales se ven vulnerados con la reforma laboral sancionada la semana pasada”.

No dejó pasar por alto la quita del FONID (el Fondo Nacional de Incentivo Docente) el componente salarial que eliminó el gobierno de Javier Milei “era muy importante para nuestros ingresos, donde la mayoría de las personas que ejercen la docencia en los distintos niveles somos mujeres; es un colectivo que se ve bastante afectado y el paro del lunes va a tener -se supone- bastante efecto”.

El mural a inaugurarse el domingo tuvo la participación activa de Mercedes Saavedra en su condición de Profesora de artística, junto a otras compañeras: “Se trata de un homenaje a las mujeres víctimas fatales de violencia de género en 9 de Julio, con sus familias invitadas especialmente: Claudia, Dora, Sandra, Carina, Micaela, Bárbara. Está toda la comunidad invitada”. Es una restauración del creado en 2021, durante la pandemia, “año difícil para las organizaciones y para las mujeres que sufrían violencia de género, encerradas con los agresores, personas directas de las familias”.

También pusieron énfasis que la violencia machista no es solamente lo trágico que encierra, “sino las pequeñas cosas del día a día que hace que nos cueste más todo, conseguir lugares, ser vistas, respetadas”. Resaltaron el acompañamiento de trabajadoras sociales y abogadas que realizan el acompañamiento a las víctimas para hacer una denuncia con un proceso legal y “lo que se reclama al estado son políticas públicas de acompañamiento a esas víctimas” y lamentaron el cierre del Ministerio de las mujeres y diversidad. No obstante, aclararon “a nivel provincial, el Ministerio de la Mujer sigue existiendo y han lanzado una capacitación que es la de la Ley Micaela, que se capacita a los diferentes poderes del estado”.