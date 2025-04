Desdoblamiento: el kirchnerismo cruzó a Kicillof y agita el “Cristina candidata” a diputada provincial

La tensión en el peronismo bonaerense no para de escalar y no solo pone a ese espacio al borde de la ruptura total sino que ante el posible desdoblamiento de las elecciones que impulsa Axel Kicillof, desde La Cámpora responden con una posble candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a diputada provincial. Luego que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, calificara de “inconstitucional” el proyecto cristinista para suspender las PASO y realizar elecciones concurrentes en la provincia, es decir en simultáneo con las nacionales, desde el kirchnerismo le pidieron al funcionario de Kicillof que para discutir la Constitución, “antes hay que leerla”.

La senadora provincial de Unión por la Patria (UP) Teresa García fue la encargada de responder a los cuestionamientos de Bianco, con respecto a la posibilidad de desdoblar los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires, algo que mantiene dividido al peronismo.

Bianco, mano derecha de Kicillof, planteó que el proyecto presentado en el Senado, justamente por García, para que las elecciones sean concurrentes “es claramente inconstitucional” y se hizo “de manera intempestiva, sin consulta”. Tras recordar que la atribución de convocar elecciones corresponde exclusivamente al gobernador, en conferencia de prensa leyó el artículo 144 de la carta magna de la Provincia de Buenos Aires.

“Avanzaron sobre las atribuciones del gobernador”, enfatizó el funcionario y leyó el artículo que establece que las fechas de elecciones son una potestad del gobernador. “Es inconstitucional lo que han hecho. Para que se entienda: es como si se aprobara el presupuesto por decreto. Está bien que se pida a Milei que respete la constitución, pero también hay que respetar la Constitución en la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Pero García, horas más tarde, no dejó pasar esas frases y calificó de “falsa” la visión de Bianco. Respecto de que la decisión fue “intempestiva e inconsulta”, la senadora dijo: “Háganos el favor de no mentirles a los y las bonaerenses, es de público conocimiento la discusión que se viene teniendo desde la sanción de la boleta única en el congreso nacional”. Y aclaró que “el proyecto no hace más que formalizar una posición política, que viene sosteniendo Cristinay la amplia mayoría de los que formamos parte de este espacio”.

“Si hubiera leído los fundamentos del proyecto comprendería que no es objetivo del mismo meterse en facultades del Gobernador, sino tomar la iniciativa desde el Poder Legislativo para reunir los consensos necesarios entre todos los partidos políticos con el único fin de resolver entre todos el gran problema electoral en el que nos sumergió el Presidente de la Nación”, afirmó.

García defendió la modalidad concurrente de las elecciones que propone el kirchnerismo y dijo que la provincia de Buenos Aires viene haciendo eso desde el regreso a la democracia. “Faltan 7 meses para la elección y los bonaerenses no saben cuándo se va a votar, cómo se va a votar, ni cuantas veces se va a votar. Es una irresponsabilidad total”.

“La constitución no dice que tendrán lugar en la fecha que convoque el Poder Ejecutivo, dice ‘en la fecha que la ley establezca’. En consecuencia, es la Legislatura la que establece la fecha en que se realizan las elecciones legislativas. En uso de esas facultades constitucionales, el Poder Legislativo puede establecer plazos, como indica la ley electoral vigente, o puede establecer fechas, como ordena, por ejemplo, el código electoral nacional”, agregó.

Según la senadora “la constitución es lógica” y “no deja en manos del poder Ejecutivo decisiones que afectan al sistema electoral”. En esa línea planteó que “este tipo de decisiones requieren una legitimidad que solo puede brindar el poder legislativo en la convergencia de voluntades que se necesitan para aprobar una ley”.

“Para discutir con la Constitución en la mano, antes hay que leerla, completa e integralmente. La moda nacional de leer la constitución y las leyes conforme a las necesidades y oportunidades políticas del momento menoscaban el debate público que queremos dar”, sentenció.

Más allá del cruce, desde La Cámpora empezaron a fogonear, en las últimas horas, la posibilidad de que Cristina se presente como candidata en las legislativas si es que finalmente Kicillof desdobla las lecciones provinciales de las nacionales y el peronismo “se rompe”. Y la ex presidenta, jugaría en el lugar donde más votos retiene, según las encuestas: en el corazón del Conurbano.

Por eso desde el kirchnerismo le dan veracidad a la chance de que sea candidata a diputada provincial por la Tercera Sección electoral, que incluye a distritos como La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús y Quilmes. Son unos 5 millones de votos en juego. (DIB)