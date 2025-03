Desde marzo, PAMI exige un trámite para seguir con la cobertura de medicamentos gratuitos

Desde marzo de 2025, los jubilados afiliados al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) deberán completar un formulario obligatorio para seguir accediendo a la cobertura total de medicamentos gratuitos. Esta medida busca optimizar la distribución de recursos, asegurando que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan.

El trámite incluirá la presentación de documentación que acredite la situación económica de los afiliados, con el objetivo de evitar abusos y la comercialización ilegal de los medicamentos.

Qué pasa si no se presenta el formulario

Quienes no cumplan con este nuevo requisito no podrán acceder a los medicamentos sin costo, según informó PAMI. El formulario busca establecer un mecanismo más eficiente y equitativo en la asignación de recursos, priorizando a los jubilados y pensionados con mayores necesidades económicas.

Cómo completar el formulario

El formulario está disponible en línea en la página oficial de PAMI y deberá ser completado con información detallada sobre la situación personal y económica del afiliado. Entre los datos solicitados se encuentran:

Datos personales: Nombre completo, número de afiliado y datos de contacto.

Situación patrimonial: Declaración de propiedades, vehículos y activos societarios. No deben contar con cobertura de medicina prepaga ni poseer un automóvil de menos de 10 años de antigüedad.

Ingresos familiares: Los ingresos no deben superar los 1,5 haberes previsionales mínimos, salvo que en el hogar haya una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), en cuyo caso el límite aumenta a 3 haberes mínimos.

Condición de discapacidad: En caso de convivir con una persona con discapacidad, se deberá presentar el CUD correspondiente.

Receta electrónica: La medicación solicitada debe estar prescripta por un médico de PAMI con diagnóstico detallado o codificación CIE-10.

En los casos en que se requieran más de cuatro medicamentos bajo Subsidio Social, el formulario deberá ser firmado por un médico y presentado de manera presencial en la agencia de PAMI correspondiente.

Reducción en la cobertura de algunos medicamentos

Además del nuevo trámite, PAMI reducirá la cobertura total de ciertos medicamentos a partir de 2025. Esta decisión busca reasignar los recursos hacia fármacos esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas y otras condiciones críticas de salud.

Los medicamentos que dejarán de contar con cobertura total incluyen:

Ácido acetilsalicílico (antiagregante plaquetario)

Aciclovir (antiviral)

Benznidazol (tratamiento antiparasitario)

Betametasona (corticoide)

Fluoxetina (antidepresivo)

Tramadol y metadona (analgésicos para el dolor)

Según PAMI, esta modificación permitirá que los fondos sean utilizados de manera más eficiente, evitando el financiamiento de medicamentos de bajo costo que pueden ser adquiridos sin cobertura.

Optimización de recursos y control del uso indebido

Con estas medidas, PAMI busca garantizar una distribución equitativa de los medicamentos, priorizando a los afiliados más vulnerables y aquellos con enfermedades crónicas. Además, se implementarán controles más estrictos para evitar el uso indebido de los beneficios y su reventa en el mercado informal.

El objetivo es que los jubilados con menores ingresos sigan accediendo a los medicamentos sin costo, pero bajo un sistema más transparente y eficiente.

Impacto en los afiliados

Los jubilados que no completen el formulario o no presenten la documentación requerida perderán la cobertura total de medicamentos. Si bien el trámite no es complejo, algunos afiliados podrían enfrentar dificultades para reunir la documentación o acceder a la plataforma digital de PAMI.

Además, la reducción en la cobertura de ciertos medicamentos podría generar preocupación entre los beneficiarios, que deberán adaptarse a los cambios. No obstante, PAMI sostiene que la decisión responde a la necesidad de redirigir los recursos hacia tratamientos más esenciales.

Un plan a largo plazo

Estas reformas forman parte de un plan integral para optimizar los recursos de PAMI y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. El organismo busca fortalecer el acceso a la salud pública para quienes más lo necesitan, sin comprometer la estabilidad del sistema.

El nuevo sistema permitirá a PAMI obtener información más detallada sobre cada afiliado, facilitando la identificación de quienes requieren mayor asistencia y asegurando un uso más eficiente de los fondos. (Grupo La Provincia)