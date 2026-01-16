Desde hoy, aumenta la VTV

A partir de este viernes, los conductores de la provincia de Buenos Aires enfrentan un nuevo golpe a sus presupuestos con la entrada en vigor de un aumento del 22% en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La medida, oficializada por el Ministerio de Transporte bonaerense a través de la Resolución 369/2025, eleva el costo básico para automóviles particulares casi hasta la barrera de los 100.000 pesos.

Este incremento representa el primer ajuste tarifario del año 2026 y profundiza una tendencia de subas periódicas que ya marcaron el calendario del año anterior. Con este nuevo esquema, un vehículo liviano de hasta 2.500 kilos pasa a pagar 97.057 pesos, una cifra que contrasta significativamente con los 53.819 pesos que costaba el mismo trámite hace apenas doce meses. La administración provincial ha justificado el ajuste basándose en el contrato de concesión del servicio. Según los términos legales, el valor de la tarifa básica debe ser equivalente al 7% del salario básico de un operario de categoría 1, de acuerdo con el convenio colectivo de trabajo que agrupa a los verificadores y al sindicato SMATA. Esta cláusula de indexación salarial es la que impulsa la actualización automática del cuadro tarifario ante los incrementos en los haberes de los trabajadores del sector.

El impacto no se limita solo a los automóviles. Las motocicletas ahora deben abonar 38.801 pesos, mientras que los vehículos pesados de más de 2.500 kilos alcanzan una tarifa de 174.604 pesos. Los remolques y acoplados también han sufrido aumentos proporcionales, situándose entre los 58.200 y los 87.300 pesos según su capacidad de carga. A pesar de las críticas de los usuarios por el costo acumulado, las autoridades provinciales recalcan que la VTV sigue siendo un requisito ineludible para circular por rutas y calles bonaerenses. Las multas por transitar con la oblea vencida pueden superar actualmente los 400.000 pesos, una sanción que busca disuadir a los conductores de omitir el control en un contexto de creciente presión inflacionaria.

En un intento por modernizar el sistema y combatir el fraude, el Ministerio de Transporte ha lanzado simultáneamente una nueva plataforma digital para la gestión de turnos y la consulta de vencimientos. Sin embargo, para la mayoría de los propietarios de vehículos, la noticia principal sigue siendo el encarecimiento de un trámite obligatorio que se ha vuelto cada vez más difícil de afrontar para el bolsillo promedio.