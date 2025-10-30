Denuncia por abuso sexual en la casa de Abrigo

Una denuncia por abuso sexual de un menor de 9 años involucra a la Casa de Abrigo. La misma fue presentada por el padre de la presunta víctima, en contra de un cuidador de la entidad, quien había cometido el abuso en más de una oportunidad y de formas diversas, de acuerdo al relato mismo que el menor realizó.

El hecho, según ese mismo relato, había ocurrido el año pasado, en un período durante el cual, la presunta víctima estuvo alojada temporariamente en la Casa de Abrigo. En ese mismo relato el menor había expresado que el abuso ocurrió más de una vez, en la ducha y en la habitación, habiendo dado aviso a otra cuidadora, la cual hizo caso omiso por “estar viendo televisión”.

En mayo de este año, cuando el menor fue restituido a su hogar, tuvo notorios cambios de comportamiento, tomándose más agresivo en la escuela, sufriendo por las noches incontinencia fecal y urinaria. Ante estas señales, los padres preocupados indagaron y el joven empezó a relatar lo que le habría ocurrido. Ante esa situación, los padres deciden efectuar la denuncia y poner en marcha el sistema de protección de la presunta victima. Intervino el ayudante fiscal y la causa está en el Juzgado de Paz local bajo la caratula “Abuso sexual”.

De acuerdo a lo que este medio pudo averiguar, el presunto abusador fue separado del cargo. Consultamos al respecto a María Márquez, Secretaria del área social de la Municipalidad, de la cual depende Casa de Abrigo, la cual expresó que “se aplicó el procedimiento preventivo que corresponde. Asimismo solicitamos la intervención de nuestro servicio zonal y de nuestro organismo provincial de niñez”.

El hecho, de confirmarse, implica una gravedad absoluta sobre el funcionamiento de un lugar que debe ser un refugio para menores que son sacados de ambitos familiares por cuestiones de vulnerabilidad. Gravísimo es el hecho que en ese lugar de protección queden aun más en peligro. Y abre el interrogante sobre la idoneidad de quienes están hoy a cargo de estos menores. Segun pudimos averiguar, la Casa de Abrigo fue creada por y con profesionales y un funcionamiento acorde a su objetivo. Siempre se cuidó que las personas que trabajasen en ese ámbito, riesgoso, intenso, cumplan las condiciones profesionales adecuadas para estar ahi, es decir, idoneidad profesional y moral. Aparentemente, en los últimos tiempos esto se habría “relajado” y, si este causa se confirma, dejaría en evidencia un gravísimo proceder municipal. También circula el rumor de querer cerrar esta institución.

Tal es la gravedad del hecho que en la sesión de esta noche del Consejo Deliberante se va a solicitar que los responsables de la Casa de Abrigo concurran al Cuerpo Legislativo a brindar explicaciones. Y en el día de hoy, estará en 9 de Julio un funcionario provincial de la órbita a la cual pertenecen las Casas de Abrigo para tomar cartas en el asunto.