Denuncia al Juez de Paz de 9 de Julio: Se excusan todos los fiscales del Departamento Judicial de Mercedes

Por un caso de prevaricato, la Procuración deberá decidir si traslada la causa a otro distrito judicial de la provincia.

Todos los agentes fiscales del Departamento Judicial de Mercedes se excusaron de intervenir en la causa “Casas Alejandro s/ Prevaricato Judicial” (Expediente PP-09-00-012250-25/00), que investiga al actual Juez de Paz de 9 de Julio.

Ante la situación, la Fiscalía de Cámara, encabezada por el Fiscal General Dr. Pablo Alejandro Merola, resolvió elevar las actuaciones a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, para que esta evalúe la conveniencia de radicar la causa en otro departamento judicial de la provincia.

La denuncia apunta a la comisión del delito de prevaricato, una figura grave que implica el dictado de resoluciones contrarias a derecho por parte de un juez, con conocimiento de su injusticia. La decisión de apartamiento masivo por parte de los fiscales ha generado fuertes repercusiones en el ámbito judicial y político, y pone el foco sobre el accionar del magistrado denunciado. La Procuración General deberá definir en las próximas horas si traslada el expediente a otro distrito con competencia, lo que podría abrir una nueva etapa en el proceso investigativo.