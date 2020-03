Dennehy es recordado en medios nacionales

“Aquí vivimos cuarenta familias, no es posible no saber quién fue… Ahora tenemos temor y nos miramos con desconfianza. Entre la gente de este pueblo hay alguien que sabe mucho más de lo que dice… Si el asesino no está entre nosotros alguien conoce a la persona que vino a matarlo. También conoce el motivo. Si la justicia argentina no es capaz de resolver un crimen en un pueblo de 100 habitantes, creemos que estamos perdidos. El pueblo de Dennehy de pie”, decía la solicitada firmada por los vecinos en diario El 9 de Julio, cuatro días después del asesinato.

Por el hecho, culparon a Clemente Villegas (32), un peón de campo muy pobre que vivía y trabajaba en Dennehy. Era el mejor amigo de la víctima y todos sabían que el difunto mantenía relaciones sexuales prohibidas con Lorena Valbuzzi (28), su mujer, y otras tantas más.

La principal hipótesis que manejaban los investigadores era que Villegas, “el cornudo”, se había hartado de las infidelidades de su esposa y había matado a Palacios por celos. Todo apuntaba a un crimen pasional.

“Pero el crimen nada tenía que ver con un asunto de polleras y sexo. Esa versión había sido plantada por la policía para desviar la atención del verdadero motivo del asesinato”, contó a Infobae el doctor Hugo López Carribero, abogado defensor de Villegas.

Lo más curioso es que ninguno de los pobladores vio nada -cuando todos viven con sus puertas y ventanas abiertas- y solo unos pocos escucharon el tiro a pesar de que el crimen se cometió en la calle principal, a pocos metros del almacén donde van a comprar casi todos los vecinos.