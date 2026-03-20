Deja vu: Paralizaron la obra de la ruta 5 entre Mercedes y Suipacha

La largamente manoseada transformación de la Ruta Nacional 5 en autopista sumó un nuevo capítulo de fracasos, generando preocupación en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Según los últimos reportes desde el lugar, la actividad en el obrador se ha reducido a su mínima expresión, dejando en suspenso un proyecto considerado vital para la conectividad y la seguridad vial de la región. El freno en los trabajos, que comprenden el tramo entre los kilómetros 104 y 124, se ha hecho evidente tras la desvinculación gradual de casi un centenar de operarios en los últimos dos meses. Fuentes cercanas al proyecto indican que la falta de envío de fondos por parte del Gobierno Nacional hacia la empresa constructora sería el motivo principal detrás de esta decisión, que ha derivado en el retiro de maquinaria pesada de los frentes de trabajo.

La situación actual devuelve el escenario a un estado de incertidumbre que los usuarios de la ruta ya han experimentado en el pasado. A pesar de los anuncios previos de reactivación, la traza entre Mercedes y Suipacha continúa siendo un embudo crítico para el elevado volumen de tránsito pesado y particular que circula diariamente hacia el centro y oeste del país. Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre los plazos previstos para una posible reanudación de las tareas. Los conductores deberán seguir conviviendo con una infraestructura precaria, mientras los sectores afectados aguardan definiciones que permitan garantizar la continuidad de una obra que lleva décadas de postergaciones.