Defensores de la Boca empató y sigue primero

Ayer por la noche Defensores de La Boca y 18 de Octubre igualaron 1-1, en el partido que se disputó en cancha de Once Tigres, por la tercera fecha de la segunda fase del Ascenso Nuevejuliense.

En el encuentro dirigido por Enrique Márquez, el Provincial se puso en ventaja con gol de Claudio Jaime, pero Lautaro Bonello igualó para el Defe en la segunda parte.

Así Defensores de La Boca sigue primero e invicto con 7 unidades, mientras que 18 de Octubre tiene 5. Hoy jugarán Dudignac y 12 de Octubre para completar la tercera fecha a partir de las 18 hs.