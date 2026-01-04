4 Ene 2026
24.6 C
Nueve de Julio
Buscar
Deportes

Defensores de la Boca empató y sigue primero

Ayer por la noche  Defensores de La Boca y 18 de Octubre igualaron 1-1, en el partido que se disputó en cancha de Once Tigres, por la tercera fecha de la segunda fase del Ascenso Nuevejuliense.

En el encuentro dirigido por Enrique Márquez, el Provincial se puso en ventaja con gol de Claudio Jaime, pero Lautaro Bonello igualó para el Defe en la segunda parte.

Así Defensores de La Boca sigue primero e invicto con 7 unidades, mientras que 18 de Octubre tiene 5. Hoy jugarán Dudignac y 12 de Octubre para completar la tercera fecha a partir de las 18 hs.

Últimas noticias

Localesadmin -

Vecinos de Morea reclaman por la luz

En una carta titulada “Privilegio para algunos o solo favores?”, vecinos autoconvocados de la localidad de Morea expresaron su...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra