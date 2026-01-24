Defensores a todo o nada, 18 de Octubre para gritar campeón

Esta noche desde las 20 hs se jugará la última fecha del Torneo Mayor de Ascenso, entre Defensores de La Boca y 18 de Octubre. Si Defensores gana o empata se adjudicará la Segunda Fase y estirará el torneo a una Final. Si el Provin, ganador del Torneo Regular, se queda con los tres puntos, será el campeón del año.

Una final adelantada viviremos esta noche con Defensores y 18 de Octubre, los dos equipos quieren gritar campeón y tendrán una jornada clave. Defensores de La Boca es el puntero del Mayor con 13 unidades, y 18 de Octubre su escolta con 11.

En caso de que Defensores se quede con el Mayor, habrá una final a 2 partidos y con ventaja deportiva para 18 de Octubre los próximos fines de semana.