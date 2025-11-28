28 Nov 2025
Debut con victoria de Atlético en Mar del Plata

Comenzó el torneo de hockey interclubes en Mar del Plata, donde compiten más de 74 equipos regionales con la categoría sub 14 y participan 1200 jugadoras, acompañadas por el cuerpo técnico, dirigentes y familiares.
Ayer por la mañana debutó Atlético «A» con triunfo 4-1 ante Los Cardos de Tandilcon tres goles de Francisca Zúñiga Pírez y uno de Maite Avendaño.
Hoy se completa la fase de zonas, donde enfrentarán a Náutico San Pedro, de la Asociación del Oeste, que cuenta con clubes de la zona de Pergamino; y luego, con Del Valle, de Necochea, perteneciente a la Asociación Marplatense instancia en la que clasifican los 8 mejor ubicados.
El equipo “B” de nuestra ciudad todavía no debutó.

