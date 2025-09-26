De bandera la ilusión: vuelve el fútbol de Primera División Nuevejuliense

Esta noche comenzará la Temporada 25/26 de la Primera División de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, que tendrá a 12 equipos luchando por el campeonato. Libertad va a recibir a Patricios, que vuelve a la máxima categoría luego de 34 años, este viernes a las 20:30 hs, el resto jugará el domingo.

Será viernes de fútbol para los fanáticos nuevejulienses, ya que Libertad y Patricios abren la primera fecha este viernes a las 20:30 hs.

El domingo se jugarán 5 partidos desde las 16 hs: Atlético 9 de Julio hará de local en cancha de San Agustín por una sanción en su estadio. El Millonario va a recibir a San Martín en un interesante partido.

El campeón, Naón, tendrá que viajar hasta French en su primer partido defendiendo la corona.

Además, jugarán Once Tigres ante San Agustín, Quiroga recibe a El Fortín y Agustín Álvarez debuta ante La Niña.