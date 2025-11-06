De 9 de Julio al Nacional de Taewkondo

Camila Almonacid, Lucas Villarreal y Lara Benvenuto competirán en el Nacional de Taewkondo que se desarrollará en el CENARD el 14, 15 y 16 de noviembre. Los alumnos de Jorge Charra estarán presentes en el Torneo Nacional de clausura del año en todas las modalidades convencionales organizado por la Federación Argentina. Para eso, realizan una rifa con el objetivo de comprar las pecheras y cabezales electrónicos con el que se compite.

