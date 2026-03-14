Dante Gebel y las otras Fuerzas del Cielo

Dante Gebel, el reconocido pastor evangélico, comunicador y humorista radicado en Estados Unidos, se ha convertido en el eje central de un nuevo armado político que aspira a competir por la presidencia en 2027. Aunque Gebel mantiene una calculada ambigüedad pública, un grupo heterogéneo de dirigentes ya trabaja en la construcción de una plataforma nacional bajo el nombre de «Consolidación Argentina».

Este espacio, que planea su lanzamiento formal para el próximo 18 de marzo en la provincia de Buenos Aires, no es un esfuerzo aislado de sectores religiosos. Por el contrario, destaca por una composición que atraviesa fronteras ideológicas previas, reuniendo a figuras del sindicalismo, el empresariado, exintegrantes de La Libertad Avanza y sectores del peronismo. Entre los impulsores principales se encuentran Juan Pablo Brey, del gremio de Aeronavegantes; el legislador porteño Eugenio Casielles, quien fuera pieza clave en el armado inicial de Javier Milei; Lucas Aparicio, exsecretario de Trabajo; y el exfutbolista Walter Erviti. La intención de este grupo es clara: edificar una estructura territorial sólida antes de que el propio Gebel deba dar el paso definitivo hacia la arena electoral.

La estrategia organizativa de «Consolidación Argentina» contempla una división del país en siete regiones clave, desde el Norte Grande hasta la Patagonia, cada una con mesas promotoras encargadas de articular el apoyo local. El objetivo declarado por los organizadores es ofrecer al pastor un «aterrizaje suave» en la política, asegurándole que no llegará como un «superhéroe» solitario, sino como el líder de un movimiento con sustento real y federal. Según los estrategas del espacio, el actual contexto de fragmentación política y la caída en la imagen de los partidos tradicionales favorecen el surgimiento de figuras que, como Gebel, poseen una llegada masiva y una comunicación directa con el electorado.

El perfil de Dante Gebel resulta particularmente disruptivo. Nacido en San Martín pero con base en su megaiglesia de California, cuenta con millones de seguidores en redes sociales y una carrera consolidada en el entretenimiento. Su espectáculo teatral «Presidante», donde juega con la idea de ocupar el sillón de Rivadavia por un día, ha servido como un termómetro para medir el entusiasmo de su audiencia. Para sus promotores, Gebel representa una alternativa capaz de disputar el voto que en 2023 acompañó a Milei, captando a aquellos sectores desencantados con la gestión actual pero que aún buscan un liderazgo carismático y ajeno a la «casta» tradicional.

El Plan Gebel pone a prueba la teoría de que en la Argentina moderna, el capital mediático y la empatía emocional pueden ser activos más valiosos que la pertenencia partidaria. El éxito de esta iniciativa dependerá de si el pastor decide finalmente transformar su narrativa de fe y humor en un programa de gobierno concreto, y de si el heterogéneo grupo que lo respalda logra mantenerse unido ante las presiones de un año electoral que todavía se percibe lejano, pero que ya domina las conversaciones en los pasillos del poder.