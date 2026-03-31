Daireaux: Juez ordena devolver pago de tasa red vial por desvío de fondos

En una decisión que marca un precedente para la administración de los recursos municipales en la provincia de Buenos Aires, el Juez Pablo Germain dictaminó la nulidad de la tasa por conservación de la red vial en el distrito de Daireaux. La medida no solo interrumpe el cobro del tributo, sino que obliga a la gestión local a restituir el dinero a un grupo de productores agropecuarios que iniciaron la demanda. Además abre la puerta a demandas similares en otros municipios donde el uso de los fondos de esta tasa retributiva también está cuestionado, como en 9 de Julio.

El conflicto legal se originó cuando los contribuyentes cuestionaron la legitimidad del cobro, argumentando que no recibían la contraprestación de servicios correspondiente por parte del Estado municipal. Según la resolución judicial, se pudo constatar que una parte significativa de los fondos recaudados bajo este concepto fue desviada para financiar otras áreas de la administración, desvirtuando así la naturaleza jurídica de una «tasa», la cual requiere obligatoriamente un servicio concreto a cambio.

El fallo del juez Germain establece distinciones según el caso de cada demandante. Para algunos de ellos, la nulidad es total, mientras que para otros se reconoció una prestación parcial del servicio de mantenimiento de caminos, ordenándose en estos casos una devolución proporcional a los fondos que fueron utilizados con fines ajenos a la red vial.

Este veredicto se suma a una tendencia creciente en el ámbito judicial bonaerense, donde otros municipios, como el de Azul, también han enfrentado fallos similares en los últimos meses por la creación o implementación de tasas consideradas ilegales o desproporcionadas. El núcleo del debate jurídico reside en el límite del poder de imperio de los municipios frente a la propiedad de los contribuyentes, especialmente cuando el servicio público que justifica el impuesto resulta deficiente o inexistente.

Para los especialistas en derecho tributario, esta sentencia envía una señal clara a las intendencias sobre la necesidad de transparentar el destino de las tasas específicas. Habrá que ver el efecto contagio ante este caso que sienta un precedente.