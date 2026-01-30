Cultivos estresados: De un extremo al otro

Después de tener gran parte de la superficie productiva del Partido de 9 de Julio bajo el agua durante casi un año, ahora la situación pasó al otro extremo, sin paradas intermedias. Hoy el campo, paradójicamente, pide agua, porque los cultivos, los que el agua dejó sembrar, están sufriendo. Por ello, la Ingeniera Agrónoma Silvina Mari estuvo invitada en “Agro 9 Radio” (Supernova 97.9) para comentar el informe de situación hídrica de enero de 2026 para el partido de 9 de Julio, elaborado por la consultora Surcos, advierte sobre un elevado riesgo de estrés térmico e hídrico en los cultivos debido a una ola de calor persistente. Aunque la vegetación mostró un funcionamiento hídrico óptimo en los días previos, con niveles de confort de entre el 90% y 100% en gran parte de la región, las reservas de agua en el suelo son actualmente bajas y ofrecen poca capacidad de amortiguación ante la alta demanda atmosférica.

La disponibilidad de agua en el perfil del suelo hasta los dos metros presenta una marcada variabilidad, siendo el sector sur el más afectado con valores restrictivos de entre 20 y 40 mm, mientras que en el norte las reservas oscilan entre los 40 y 80 mm. El monitoreo técnico anticipa un pico de estrés crítico para los días 24 y 25 de enero, impulsado por un notable incremento en el Déficit de Presión de Vapor (DPV), indicador que mide la fuerza con la que la atmósfera demanda agua de las plantas.

El documento concluye que, si bien el cultivo no presentaba un estrés generalizado previo, la combinación de temperaturas extremas y escasa humedad en el suelo genera un escenario de alta vulnerabilidad en el corto plazo. La gravedad de la situación y la recuperación del confort hídrico dependerán directamente de la duración de este evento climático y de la concreción efectiva de las precipitaciones pronosticadas para el cierre del mes.