Cuenca del Salado: Intendentes piden por obra clave

De la cuarta sección electoral, acompañaron el petitorio los jefes comunales de Alberti, Bragado y Chivilcoy. Junto a autoridades provinciales, los intendentes reunidos en la localidad de Navarro reclamaron la reanudación de las obras a paralizadas en diciembre de 2023.

En la localidad de Navarro se realizó una nueva reunión del Comité de Cuenca de las Subregiones B1 y B2 de la Cuenca Hídrica del Río Salado, de la que participaron trece intendentes y autoridades provinciales, entre ellos el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna, y el director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano.

Durante el encuentro, los intendentes de Navarro, Alberti, Mercedes, Monte, Chascomús, Lezama, Pila, General Belgrano, General Paz, Bragado, General Las Heras, Suipacha y Chivilcoy, expusieron la crítica situación que atraviesa la región. Además firmaron junto a la Autoridad del Agua un convenio para fortalecer el trabajo articulado en la detección de obras hidráulicas no autorizadas.

EL PETITORIO

“Nos dirigimos a usted para solicitar, con carácter de urgente, tenga a bien atender la situación hídrica y vial que atraviesan las Subregiones B1 y B2de la Cuenca Hídrica del Río Salado en la provincia de Buenos Aires.

La región está atravesando una situación crítica, producto de precipitaciones extraordinarias ocurridas durante todo el año, que han superado el doble del promedio anual en varios distritos.

Esta situación ha afectado en forma significativa la infraestructura vial y productiva de los distritos que conforman las subregiones, los cuales se encuentran con graves problemas de agendamiento, con pérdidas millonarias en la producción de granos, carne y leche.

Las consecuencias de ese fenómeno exceden también lo productivo, alcanzando asimismo a la red de caminos rurales, generando un severo impacto social, dejando a familias y escuelas rurales completamente aisladas, impidiendo la concurrencia a escuelas y negando la posibilidad de acceso a servicios esenciales. Es crucial señalar que los costos de mitigación , reparación y prevención superan ampliamente la capacidad presupuestaria de los municipios integrantes.

Es por lo expuesto que requerimos la asistencia urgente del Gobierno Nacional solicitando formalmente:

* Reinicio concreto de los trabajos en todo el tramo, correspondiente a la canalización del Río Salado, Trama IV Etapa II que se encuentra paralizada desde diciembre de 2023

* La inmediata aplicación de la Ley N 26.509 (Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios), esto es fundamental para habilitar los beneficios fiscales y crediticios que permitan a la población mitigar las pérdidas y acceder a una prórroga o exención del pago de impuestos nacionales que graven el patrimonio o las ganancia.

* La asignación de recursos económicos extraordinarios mediante una partida específica y no reintegrable. Estos fondos deben estar destinados exclusivamente a la ejecución de obras hídricas y viales de emergencia, reparación de caminos, alcantarillado, limpieza de canales, los cuales posibiliten restablecer la conectividad de los distritos y garantizar la seguridad de la población.

* La provisión de recursos materiales y equipamiento pesado, necesarios para la reparación inmediata de la infraestructura, incluyendo tubos de hormigón para alcantarilla y desagües, y la asignación de forma transitoria y urgente de equipamiento necesario, tales como motoniveladoras, excavadoras, retroexcavadoras y camiones, con el objetivo de llevar adelante las obras de reparación de caminos y la limpieza de canales.

* Disponer de los recursos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, creado por el Decreto N 1281/2001, destinado a afectación específica al desarrollo de proyectos de infraestructura de obras hídricas, de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y perirubanas.

Confiamos en que sabrá comprender la gravedad de la situación que afecta directamente la vida y la economía de miles de familias argentinas y que requiere una respuesta coordinada e inmediata por parte del Gobierno Nacional.

Quedamos a disposición para ampliar detalles, mantener una reunión o coordinar mecanismo de asistencia que permitan esta emergencia de manera efectiva”.

LAS AUTORIDADES DE LAS SUBREGIONES DEL SALADO

Las nuevas autoridades del Comité Cuenca del Río Salado

Subregión B1:

Presidente: Facundo Diz, intendente de Navarro

Secretario de Actas: Germán Lago, intendente de Alberti

Secretario Administrativo: Juan Ignacio Ustarroz, intendente de Mercedes

Tesorero: José Matildo Castro, intendente de Monte

Subregión B2:

Presidente: Gastón “Chapa” Javier, intendente de Chascomús

Secretario de Actas: Arnaldo Harispe, intendente de Lezama

Secretario Administrativo: Sebastián Walker Esponda, intendente de Pila

Tesorero: Osvaldo Mario Dinápoli, intendente de General Belgrano (Cuarto Político)