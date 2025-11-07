Cronograma de la visita de Patricia Bullrich

La ministra Patricia Bullrich estará en 9 de Julio mañana sábado. De acuerdo a la información oficial, estará arribando al Aeroclub de 9 de Julio cerca de las 10:50hs. Desde allí, se recorrerá via terrestre las zonas de La Niña y de Naón junto con la Intendente Gentile. A las 13 está pautada la reunión cerrada con los Intendentes Flexas (Viamonte), Stadnik (Casares), Barenghi (Bragado) en el despacho de Gentile.

Junto con Bullrich, se espera la presencia de Sergio Iraeta (Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca) y Guillermo Madero (Subsecretario de Defensa Civil y Protección Humanitaria del Ministerio de Defensa de la Nación).

A las 15hs, la Ministra mantendrá una reunión con productores en la Sociedad Rural en la cual se espera la presencia de las principales autoridades de la entidades ruralistas locales como nacionales. No está prevista una conferencia de prensa.