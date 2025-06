Cristina Kirchner: «Yo estaré presa pero la gente va a estar cada vez peor»

La ex presidenta Cristina Kirchner participó de un acto en conmemoración de los 69 años de los fusilamientos de José León Suárez en la sede del Partido Justicialista junto a dirigentes, sindicalistas, diputados y senadores.

Frente a un posible fallo de la Corte Suprema por la causa vialidad, la dirigente apuntó al Poder Judicial al calificarlo de «guardia pretoriana del sector económico», y criticó al Gobierno de Milei al decir que su modelo «va a fracasar como ha fracasado históricamente».

“Mientras caminen por la calle libres de polvo y paja los que hicieron megacanjes, y endeudaron al país dos veces, y siguen en libertad, creanme que estar presa es un certificado de dignidad”, sostuvo la ex mandataria.

A su vez, se definió como «una fusilada que vive» y señaló que “es necesario volver a discutir a dónde vamos. «Ningún argentino puede decirme que es posible crecer y desarrollarse en un país que todos los días se endeuda más y más, sin que los argentinos vean un solo peso”.

En esa línea, aseguró: “Meteme presa, ¿y qué va a pasar? ¿le van a aumentar los salarios a los argentinos? ¿Van a empezar a financiar la deuda a las universidades y hospitales? Yo estaré presa pero la gente va a estar cada vez peor”.

En un llamado de unidad hacia el peronismo, Cristina Kirchner señaló que «hay que estar atento» porque «esto va a terminar en una gran crisis. Nos exige prepararnos para ser la alternativa, si no lo hacemos, si no lo sabemos hacer por mezquindades o mediocridades, la historia no se detiene”.

Además, en el acto estuvo presente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien en un principio no iba a estar y finalmente terminó asistiendo a la cumbre. (Filo.news)