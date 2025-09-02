2 Sep 2025
Cristian Ritondo: «El PRO está con la Libertad Avanza, está con Héctor Carta»

El actual presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, fue también ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (2015-2019), con la gestión de María Eugenia Vidal; legislador de Buenos Aires de 2007 a 2015; vicepresidente primero de la Legislatura de 2011 a 2015; y diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires de 2003 a 2007. En ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) explicó los alcances de la alianza entre La Libertad Avanza y el Pro y como quedó su relación con la intendenta María José Gentile y el ex diputado provincial (MC) Mauricio Vivani, luego de que aquí no se sumaran al acuerdo. También como ex integrante de la CD del Club Atlético Independiente se refirió a las derivaciones de los graves incidentes en cancha del rojo entre sus hinchas y los de Universidad de Chile el pasado 20 de agosto en Avellaneda.

