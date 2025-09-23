Costas y Barros Schelotto toman decisiones: las probables alineaciones de Racing y Vélez para la Copa Libertadores

Racing y Vélez se verán las caras esta tarde, desde las 19:00 en el Cilindro de Avellaneda, en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En la ida, marcada por la incidencia del VAR, el equipo de Gustavo Costas se llevó un triunfo clave por 1-0 gracias al gol de Adrián “Maravilla” Martínez, que hoy vuelve a ser la carta ofensiva más peligrosa de la «Academia».

Costas prepara un esquema 5-3-2 con dos incógnitas: en el mediocampo duda entre Bruno Zuculini o Matías Zaracho, mientras que en el ataque analiza acompañar a Martínez con Santiago Solari o Duván Vergara.

El probable once sería: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Zuculini o Zaracho; Solari o Vergara y Adrián Martínez.

Por el lado de Vélez, Guillermo Barros Schelotto mantendría su tradicional 4-3-3, aunque con varias piezas por resolver. En defensa, Jano Gordon arrastra una molestia en el tobillo y podría dejarle su lugar a Agustín Lagos. En la zona media, la pulseada está entre Tomás Galván y Manuel Lanzini, y arriba se definirá quién acompaña a Maher Carrizo e Imanol Machuca: Michael Santos o Braian Romero.

La probable alineación es: Tomás Marchiori; Gordon o Lagos, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Galván o Lanzini; Carrizo, Machuca y Santos o Romero.