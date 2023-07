Coronel Suárez: estafan a una mujer haciéndose pasar por el servicio de ayuda de Netflix

Una mujer de Villa La Arcadia, en el partido bonaerense de Coronel Suárez, vivió una pesadilla cuando quiso hacer una modificación en su cuenta de Netflix, buscó cómo hacerlo en Google y a partir del primer resultado que vio terminó cayendo en una estafa.

La vecina de la pequeña localidad de poco más de 400 habitantes quiso entrar para ver una serie y le apareció el mensaje de que su cuenta estaba abierta en demasiados dispositivos.

La mujer intentó encontrar ayuda para resolverlo e hizo una búsqueda en Google de “teléfono de Netflix atención al cliente”. Como el buscador ubica en los primeros lugares los resultados pagos, la vecina tocó un enlace en la que terminó en “un chat que se llama ‘Netflix Ayuda’ y como yo necesitaba hacer una consulta le escribí por problema que acusaba mi pantalla”, contó la víctima a FM Reflejos.

“A los veinte minutos, media hora de mandar la pregunta por WhatsApp me llaman por teléfono a este mismo número y se presentan como técnico de Netflix”, continuó el relato la mujer.

En primer lugar, el “técnico” le instó a la mujer a que instalara una aplicación en su teléfono para resolver el problema. Luego le preguntaron por su forma de pago del servicio, y empezó la verdadera estafa.

“Le dije que pago con débito automático, la verdad es que no sé cuál es el monto del plan. Entonces me invita al lugar donde yo verifico mis gastos. Me dice ‘¿usted tiene home banking?’ Le digo que no, que todo lo hago desde Cuenta DNI. ‘Ingrese y verifique’, dice, lo hago y le digo que no puedo verificar acá el débito automático. ‘Entonces a partir de ahora lo vamos a hacer por Mercado Pago’, me dice. Ingreso a Mercado Pago y me iba guiando de una manera tan expeditiva, tan clarita. Me ayudaba a mí en mi pantalla de celular. Me explicaba qué clic tenía que hacer en cada lugar para estar en línea conversando y mientras tanto estar trabajando yendo a cuenta DNI, a Mercado Pago…”, prosiguió la vecina.

Entonces, el estafador le pidió a la mujer que “genere una cuenta segura, que no le entendía que era porque yo nunca uso esa aplicación. Me dice que ponga ‘5 0 0 0 0’ y de esa manera se fueron los primeros 50 mil pesos, pero esto lo interpreto yo después”.

La mujer afirmó que “en la pantalla me sale como que era incorrecto entonces me dice ‘vuélvalo a intentar’ y lo hago, otra vez, con 50.000, y después me pide que lo haga con montos menores. Ahí había transcurrido bastante tiempo y me empiezo a sentir insegura con la situación. Entonces le digo ‘mirá, hace un rato largo que estamos con esta situación de la forma de pago de Cuenta DNI a Mercado Pago, no estoy entendiendo que estamos haciendo y no me siento segura’. Me responde ‘señora, quédese tranquila, esto es una cuenta oficial, no voy a tocar nunca su monto’. Me hace todo un verso que me deja tranquila y continuamos. Y me doy cuenta un momento que en la pantalla sale ‘transferencia a Micaela Suárez’, ahí le digo ‘no entiendo qué es esto’ y me responde ‘quédese tranquila, tómese un vaso de agua y la vuelvo a llamar más tarde’, y colgó”.

“Me voy inmediatamente al banco, donde corroboran que sí habían extraído 129.000 pesos. Ahí comienzo a hacer la denuncia telefónica con la línea del Banco Provincia”. “Lo que este tipo me invitó a instalar”, relató la mujer”, “es una aplicación que hace que él pueda manejar mi teléfono, mi pantalla o mi computadora desde otros desde otro dispositivo, y esa fue la forma en la cual él ingresó a mi teléfono y fue transfiriendo y efectivizando la transferencia de mi cuenta a esta cuenta fantasma, que después tampoco la pudieron localizar desde el banco”, finalzó. (InfoGEI) Mg

