Coparticipación: Leve mejoría para Nueve de Julio

Por Redacción Extra Digital

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el Coeficiente Único de Distribución (CUD) para el ejercicio 2026. Esta herramienta, una compleja fórmula técnica que define cuánto dinero recibe cada uno de los 135 municipios de la masa coparticipable, arrojó un veredicto de estabilidad con un leve sesgo positivo para Nueve de Julio.

En un escenario donde las finanzas municipales se ven tensionadas por los costos operativos, una mega estructura, la inflación y sumada la creciente demanda social, la administración de la intendente María José Gentile observa una mejora mínima en su participación. Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Economía provincial, Nueve de Julio pasará de un coeficiente de 0,35288 en 2025 a uno de 0,35340 para el año entrante.

Esta variación positiva, aunque apenas visible en la tercera cifra decimal, coloca al distrito en el grupo de los municipios que han logrado defender su posición en el reparto general. El incremento se traduce en una llegada de fondos ligeramente superior en términos porcentuales respecto al total que distribuye la provincia, un alivio necesario frente a los costos operativos de la gestión local.

La realidad de Nueve de Julio contrasta moderadamente con la de algunos de sus vecinos de la Cuarta Sección Electoral. Mientras que distritos como Chacabuco han experimentado un salto significativo en sus ingresos previstos para 2026, otros municipios cercanos, como Pehuajó, han sufrido retrocesos en su índice, lo que obligará a sus administraciones a un ajuste en los presupuestos de servicios públicos y obras.

El CUD se recalcula anualmente basándose en variables como la población, la superficie del territorio y, de manera crucial, la capacidad de atención de la red de salud municipal. En este último punto es donde suele librarse la batalla por las milésimas del coeficiente, ya que la producción hospitalaria representa una parte sustancial de la fórmula.

A nivel provincial, la tendencia muestra una redistribución quirúrgica. El gigante del conurbano, La Matanza, continúa liderando el ranking de recepción de fondos, aunque su coeficiente ha registrado una caída relativa, pasando de 6,70 a 6,58. En el extremo opuesto de la balanza, municipios como Campana y Escobar se consolidan como los grandes ganadores de este nuevo esquema, logrando incrementos de dos dígitos en su capacidad de captar recursos provinciales.

Para Nueve de Julio, el desafío ahora radica en traducir ese 0,35340 en una ejecución eficiente. En un contexto donde la ley provincial prohíbe que un municipio pierda más del 5% de su coeficiente de un año a otro, haber logrado una suba, por mínima que sea, otorga a la gestión de Gentile una previsibilidad que otros intendentes bonaerenses hoy envidian.

La batalla por los recursos de 2026 ya tiene sus números finales sobre la mesa. Para los vecinos de Nueve de Julio, esto significa que el flujo de fondos desde La Plata se mantendrá estable, garantizando la continuidad de la coparticipación que sostiene gran parte de la estructura municipal, la misma que en este contexto, todavía tiene pendiente un reacomodamiento.