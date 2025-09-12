Copa Davis: Etcheverry abrirá la serie entre Argentina y Países Bajos

El sorteo de este jueves determinó que el choque entre Argentina y Países Bajos, por la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis, comience este viernes con el duelo entre Tomás Etcheverry (64°), segundo singlista nacional, y Jesper De Jong (79°), el número uno local. El segundo punto, a continuación, enfrentará a Francisco Cerúndolo (21°) con Botic Van de Zandschulp (82°).

La eliminatoria seguirá su rumbo el sábado con el cruce de dobles: Horacio Zeballos (5° del mundo y reciente campeón del US Open) y Andrés Molteni (19°) ante la pareja local conformada por Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°). De ser necesario, después, y aunque los equipos podrán modificar la formación, jugaría Cerúndolo contra De Jong y definiría Etcheverry frente a Van de Zandschulp.

En la decisión del capitán Javier Frana, luego de varios días de trabajo en la cancha dura techada del estadio MartiniPlaza de Groningen, a 180 kilómetros de Amsterdam, Etcheverry le ganó la disputa por el single dos al debutante Francisco Comesaña (61°), de mejor ubicación en el ranking y de resultados más relevantes en lo que va de la temporada.

«Yo pienso que somos favoritos. Hay que respetar a todos los rivales pero por la baja de Griekspoor y por el equipo que tenemos creo que deberíamos ganar la serie, más allá de que el ranking no importa y pueden pasar muchas cosas», había deslizado Etcheverry antes de viajar a Países Bajos.

El capitán Frana, por su parte, reflexionó: «Como latinos nos gusta el buen ambiente, el ruido. Somos visitantes, pero eso nos fortalece el corazón y el espíritu».

El cruce con Países Bajos, que será determinante para la Argentina por poner en juego el pase a la instancia de los ocho mejores equipos del mundo, se jugará en el estadio cubierto MartiniPlaza, con capacidad para 3.855 espectadores. En caso de ganar, el conjunto de Frana conocerá a su rival para los cuartos de final el próximo miércoles 17 de septiembre, en el sorteo a realizarse en la Piazza Maggiore de Bologna, la ciudad que será sede del Final 8 del 18 al 23 de noviembre próximos.