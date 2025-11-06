Copa Argentina: Independiente Rivadavia ganó una final espectacular

En una final que no tuvo desperdicio, con dos estilos de juego muy contrapuestos, patadas para todos los gustos, incluso de un entrenador hacia un jugador, una ventaja de dos goles que se esfumó en tiempo de descuento y la siempre atractiva definición por penales, Independiente Rivadavia se coronó campeón de la Copa Argentina por primera vez en su historia. Para Argentinos, el subcampeonato y la dignidad de haber animado uno de los mejores partidos de los últimos tiempos. El resultado final fue de 2 a 2 y 5 a 3 en los penales en cancha de Instituto de Córdoba.

Además de tamaña conquista, la «Lepra» mendocina se clasificó a la próxima Copa Libertadores y, de paso, amargó fuertemente a Boca y River, entre otros que «hinchaban» por Argentinos ya que están peleando mano a mano en la tabla anual por uno de los pasajes a esta Copa.

Independiente Rivadavia corrió, metió, pegó (muchísimo), llegó a ponerse dos goles arriba, aguantó lo que pudo con dos hombres menos y terminó ganando 5 a 4 en los penales a un experto como Sergio «Chiquito» Romero, incorporado por Argentinos en medio de la Copa. El penal definitorio lo pateó su capitán Sebastián Villa, pero la diferencia la hizo el arquero suplente Gonzalo Marinelli, quien tuvo que entrar en el final por la lesión de Ezequiel Centurión -héroe contra River- y le terminó atajando dos penales al goleador Tomás Molina (el primero le fue anulado por adelantamiento).

Los goles mendocinos llegaron a los 9 minutos a través de Alex Arce, quien aprovechó un mal cálculo de Romero, y a los 62 con una contra muy bien manejada por Villa y capitalizada por Matías Fernández. Una contra que se originó con una pérdida de Federico Fattori, acaso de los volantes más seguros del fútbol argentino.

El Bicho contrapuso su preferencia por la pelota por abajo y los pases cortos a la pierna fuerte mendocina (ocho amarillas y dos rojas bien mostradas, estas para Amarfil a los 41 y Osella a los 92) y tuvo su premio con el empate: a los 64 apareció Alan Lescano, apenas después del 2-0 de Rivadavia, y a los 97 el ingresado Erik Godoy (central por naturaleza, entró a jugar de nueve), cuando el Bicho ya tenía dos hombres extra y era prácticamente un milagro que la Lepra sostenga su ventaja.

Párrafo aparte para Alfredo Berti, DT de Rivadavia, quien se mandó una acción poco feliz cerca del final, poniéndole la traba a Hernán López Muñóz, generando un tole tole de aquellos y ganándose la roja. Para colmo, se fue increpando de manera equivocada al cuarto árbitro (petiso), antes de que interceda el grandote Nicolás Ramírez (juez principal) para apichonarlo con su presencia.