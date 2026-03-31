Convoy de blindados por la Ruta 5



Un imponente convoy de camiones cargados con vehículos de combate sorprendió este lunes a los habitantes de diversas localidades bonaerenses a lo largo de la ruta 5. El operativo, que despertó curiosidad y todo tipo de especulaciones en redes sociales, forma parte de un plan estratégico de modernización de las fuerzas terrestres.

Una caravana compuesta por siete camiones de gran porte trasladaba vehículos blindados de última generación, custodiados por personal del Ejército Argentino. El despliegue, que por momentos ralentizó el tránsito debido a las dimensiones de la carga, generó asombro entre los conductores que transitaban por esta ruta nacional.

Fuentes oficiales confirmaron que se trata del traslado de las unidades M1126 Stryker 8×8, recientemente adquiridas por el gobierno de Javier Milei a los Estados Unidos. Estas unidades habían arribado al país semanas atrás y se encontraban en la Dirección de Arsenales, ubicada en la localidad de Boulogne, partido de San Isidro. El operativo observado este lunes tuvo como objetivo final el Regimiento de Infantería Mecanizado 6, situado en Toay, provincia de La Pampa.El Ministerio de Defensa explicó que este movimiento no responde a ninguna situación de emergencia ni conflicto, sino que marca el inicio de la etapa de integración operativa. En su nuevo destino, las tripulaciones comenzarán un proceso de capacitación intensiva para dominar la tecnología de estos blindados, que destacan por su versatilidad y capacidad para transportar hasta nueve soldados completamente equipados a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora.



Dada la magnitud del operativo, las autoridades viales habían solicitado circular con extrema precaución. La columna militar, que atravesó distritos como Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares y Trenque Lauquen, formó parte de un cronograma logístico programado para fortalecer la X Brigada Mecanizada. Una vez completadas las pruebas de campo en La Pampa, estos vehículos quedarán formalmente incorporados como piezas centrales de la defensa nacional en la región central de Argentina.