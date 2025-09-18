Continúan los trabajos en caminos y canales del distrito

La secretaría de Obras y Servicios Públicos desarrolla tareas de reconstrucción de los distintos caminos del distrito y limpiando canales para el escurrimiento efectivo del agua, en el contexto de emergencia hídrica. En la última semana se trabajó en:

Canales:

– En Morea

– Canal lindero de la Ruta 70 entre Quiroga y Neild

– Arroyo “El Gato”

– Laguna “El Cura”

– Canales linderos a Ruta Provincial N° 65 y Ruta Nacional N° 5

– Canal Muremble

Caminos:

– «La Colonia»

– Acceso a Naón

– Camino S-19 (Patricios)

– Camino S-33 (Santa María)

– Callejón Santa Rita (P-10)

– Camino P-3 (“La Vía” de La Niña)

– Camino P-8 (“La Vía” entre Morea y Dudignac)

– Ruta 70

– Camino “El Colectivo”