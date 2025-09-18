18 Sep 2025
Continúan los trabajos en caminos y canales del distrito

La secretaría de Obras y Servicios Públicos desarrolla tareas de reconstrucción de los distintos caminos del distrito y limpiando canales para el escurrimiento efectivo del agua, en el contexto de emergencia hídrica. En la última semana se trabajó en:

Canales:
– En Morea
– Canal lindero de la Ruta 70 entre Quiroga y Neild
– Arroyo “El Gato”
– Laguna “El Cura”
– Canales linderos a Ruta Provincial N° 65 y Ruta Nacional N° 5
– Canal Muremble

Caminos:
– «La Colonia»
– Acceso a Naón
– Camino S-19 (Patricios)
– Camino S-33 (Santa María)
– Callejón Santa Rita (P-10)
– Camino P-3 (“La Vía” de La Niña)
– Camino P-8 (“La Vía” entre Morea y Dudignac)
– Ruta 70
– Camino “El Colectivo”

