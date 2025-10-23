23 Oct 2025
20.5 C
Nueve de Julio
Buscar
Locales

Concierto de piano y voz en el Salón Blanco

El sábado 8 de noviembre habrá un concierto lírico del tenor Fermín Prieto, integrante del Coro Estable del Teatro Colón, acompañado por el pianista local Mateo Caputo. El evento se realizará las 21 horas en el Salón Blanco Municipal, y el repertorio incluirá ópera, pop lírico y clásicos de la música popular. La entrada será libre y gratuita hasta completar la capacidad del salón, abriéndose las puertas media hora antes del inicio. Prieto, cuyo padre es vecino de la localidad, ha interpretado roles protagónicos en importantes óperas como Il Trovatore y Aida en teatros destacados como el Teatro Colón. Por su parte, Caputo, miembro de la Orquesta 9 de Julio, ha desarrollado una carrera que incluye acompañamiento a solistas y repertorio de Mozart.

Últimas noticias

Localesadmin -

Lo que está en juego y lo que no

Marianela López estuvo en dialogando en “Temprano para Todo” sobre las elecciones del próximo domingo, lo que está en...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra