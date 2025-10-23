Concierto de piano y voz en el Salón Blanco

El sábado 8 de noviembre habrá un concierto lírico del tenor Fermín Prieto, integrante del Coro Estable del Teatro Colón, acompañado por el pianista local Mateo Caputo. El evento se realizará las 21 horas en el Salón Blanco Municipal, y el repertorio incluirá ópera, pop lírico y clásicos de la música popular. La entrada será libre y gratuita hasta completar la capacidad del salón, abriéndose las puertas media hora antes del inicio. Prieto, cuyo padre es vecino de la localidad, ha interpretado roles protagónicos en importantes óperas como Il Trovatore y Aida en teatros destacados como el Teatro Colón. Por su parte, Caputo, miembro de la Orquesta 9 de Julio, ha desarrollado una carrera que incluye acompañamiento a solistas y repertorio de Mozart.