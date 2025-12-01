1 Dic 2025
Con un gol de arranque y un gran Marchesín, Boca es semifinalista

BOCA logró un nuevo objetivo: se metió en las semifinales del Torneo Clausura después de eliminar por 1-0 a Argentinos Juniors en la Bombonera.

El Xeneize celebró gracias a un tanto tempranero de Ayrton Costa: transcurridos apenas cinco minutos, el marcador central capturó un rebote tras un remate de Miguel Merentiel y puso a su equipo en ventaja.

Si bien contó con algunas otras situaciones de gol, el conjunto de Claudio Úbeda tuvo las manos salvadoras de Agustín Marchesín, el arquero que volvió a sostener la valla en cero y facilitó la sexta victoria consecutiva de su equipo.

Ahora el Xeneize espera la confirmación del rival para las semifinales del campeonato, que saldrá del duelo que mantendrán este lunes Tigre y Racing.

 

