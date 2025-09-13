Con la quinta fecha, se reanuda el Ascenso nuevejuliense

Luego de dos fin de semanas sin fútbol por las lluvias y las elecciones, mañana volverá a rodar la pelota en 9 de Julio, con la quinta fecha del Torneo de Ascenso y 3 partidos a las 15:30 hs. 12 de Octubre visita a Defensores de La Boca, 18 de Octubre recibe a Compañía y Dennehy recibe en cancha de Once Tigres a Defensores de Sarmiento.

En la quinta fecha, el torneo tiene tres punteros: 12 de Octubre, 18 de Octubre y Dudignac con 9 unidades. El Doce y el Provin todavía no conocen la derrota, ganaron tres y quedaron libres. El Dudi triunfó en tres y perdió con 18 de Octubre.

12 de Octubre visita en cancha de El Fortín a Defensores de La Boca, que todavía no sumó puntos. 18 de Octubre, en su cancha, enfrenta a Compañía que tiene 4 unidades. Y Unión Dennehy, que tiene sólo un punto, juega contra Sarmiento en cancha de Once Tigres. Dudignac queda libre.