Con la mirada puesta en la Libertadores, Boca y River disputan un partido clave

Boca recibe a River en la Bombonera este domingo desde las 16.30 en un partido clave, ya que el superclásico definirá gran parte del futuro inmediato de ambos equipos en la Copa Libertadores 2026. El xeneize viene de dos ausencias seguidas y tiene la oportunidad de ingresar al torneo continental frente a su gente y ganándole a su rival histórico, mientras que el millonario intentará sumar una victoria para definir en la última fecha. En caso de no conseguirla, quedará afuera de la Libertadores.

Los de Claudio Úbeda llegan mejor posicionados tras la agónica victoria ante Estudiantes en La Plata que los dejó con 56 puntos y a tan solo un empate de asegurar, al menos, el ingreso al repechaje de la Libertadores. Si vence al Millonario, clasificarán directamente a la fase de grupos, sin depender de otros resultados.

Aunque el equipo de Marcelo Gallardo tiene un panorama más complejo. River está obligado a ganar para alcanzar el segundo puesto de la tabla general, la última posición directa para ingresar a la Libertadores.

Boca y River se enfrentaron en total 264 veces entre el amateurismo, el profesionalismo y las distintas copas nacionales e internacionales: el xeneize ganó 92, el millonario 88 y otras 84 veces empataron.

¿Donde ver el superclásico?

Hora: 16.30.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Nicolás Ramírez.