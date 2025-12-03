Con gran expectativa se espera el 9 de Julio Open de Golf

Gran expectativa ha creado en nuestro medio y en la zona el anuncio de la disputa del 9 de Julio Open de Golf, del 6 al 8 de diciembre, en el Campo de Golf del Club Atlético, que ha de contar con la participación de un importante número de jugadores profesionales de reconocida trayectoria nacional e internacional.

La organización destaca que el certamen será a beneficio de instituciones locales y que la entrada será libre, invitando a visitar el buffet a desayunar o almorzar, sobre todo a quienes no conocen todavía el Club House.

Comienza la actividad el viernes 5, con la inscripción a partir de las 8 hs y luego salen a jugar en cada línea profesionales y aficionados; y los días 7 y 8, es para profesionales y aficionados pero que tengan hasta 9 de hándicap.

El evento está organizado por “Caminos Rurales Tour de Golf”, organización que fomenta este deporte en el interior del país, contando con muchas relaciones en este medio y por eso ya han confirmado muchos jugadores profesionales

Realmente este certamen va a marcar un precedente y si se piensa que cada jugador profesional cuenta con redes y sponsor, el Open 9 de julio se va a viralizar y permitirá conocer la ciudad y esta gran cancha, muy reconocida por la cantidad de personas que la visitan.