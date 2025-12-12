12 Dic 2025
32.2 C
Nueve de Julio
Con el clásico de barrio se abre la novena del fútbol nuevejuliense

Este fin de semana se jugará la novena fecha de la Liga Nuevejuliense que tendrá dos clásicos: San Martín recibe a Agustín Álvarez mientras que el domingo se medirán Atlético ante French.

San Martín y Agustín Álvarez jugarán un clásico con realidades distintas: el Santo llega líder del torneo con 20 puntos, mientras que el Rojo viene último y perdió 7-0 ante Naón. Juegan este viernes a las 21 hs.

El domingo French recibe a Atlético 9 de Julio a las 18 hs, en un encuentro que los tiene peleando el tercer puesto con 14 unidades cada uno.

En el mismo horario jugarán Quiroga frente a Patricios, Naón recibe a Libertad y El Fortín intentará vencer a Once Tigres. A las 19 cierran San Agustín, con el estreno de Mauricio Del Pino en el banco de suplentes, frente a La Niña.

