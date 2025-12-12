Con el clásico de barrio se abre la novena del fútbol nuevejuliense

Este fin de semana se jugará la novena fecha de la Liga Nuevejuliense que tendrá dos clásicos: San Martín recibe a Agustín Álvarez mientras que el domingo se medirán Atlético ante French.

San Martín y Agustín Álvarez jugarán un clásico con realidades distintas: el Santo llega líder del torneo con 20 puntos, mientras que el Rojo viene último y perdió 7-0 ante Naón. Juegan este viernes a las 21 hs.

El domingo French recibe a Atlético 9 de Julio a las 18 hs, en un encuentro que los tiene peleando el tercer puesto con 14 unidades cada uno.

En el mismo horario jugarán Quiroga frente a Patricios, Naón recibe a Libertad y El Fortín intentará vencer a Once Tigres. A las 19 cierran San Agustín, con el estreno de Mauricio Del Pino en el banco de suplentes, frente a La Niña.