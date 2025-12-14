Con dos cambios de último momento, el Road to Australia confirmó grupos y orden de juego

La primera edición del Road to Australia ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Del 16 al 20 de diciembre, algunas de las prinicipales figuras del tenis latinoamericano dirán presente en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC) para ultimar detalles de cara al primer Grand Slam de la próxima temporada.

Pese a las inesperadas bajas del chileno Cristian Garin (80°) y la local Luisina Giovannini (226ª), la organización del evento celebrado en pistas duras se movió rápidamente para asegurar dos reemplazos de lujo a último momento como el brasileño Thiago Seyboth Wild (218°) y la anfitriona Jazmín Ortenzi (223ª), quienes intentarán aprovechar la oportunidad en pos de superar la fase previa en terreno oceánico.

Cabe destacar que la interesante propuesta, que contará con 16 hombres y cuatro mujeres en sus filas, presentará un formato ágil y competitivo con una fase de grupos de partidos cortos, semifinales a dos sets y super tie-break, y una final al mejor de tres sets, alineando a varios top 100 del ranking mundial ATP como los dueños de casa Sebastián Báez (45°), Camilo Ugo Carabelli (49°), Francisco Comesaña (67°), Mariano Navone (72°) y Juan Manuel Cerúndolo (85°), y el británico Cameron Norrie (27°).

De esta manera, los diferentes participantes masculinos se repartirán en cuatro zonas, compuestas por Navone, Cerúndolo, Seyboth Wild y Thiago Tirante (106°) en la Rod Laver, Ugo Carabelli, Báez, Genaro Olivieri (229°) y Álvaro Guillén Meza (195°) en la Sídney, Comesaña, Román Burruchaga (105°), Daniel Vallejo (144°) y Emilio Nava (88°) en la Melbourne, y Norrie, Facundo Díaz Acosta (213°), Tomás Barrios Vera (111°) y Hugo Dellien (140°) en la Margaret Court.

Por su parte, la local Julia Riera (181ª), la chilena Antonia Vergara (425ª), la mexicana Ana Sofía Sánchez (193ª) y la mencionada Ortenzi ingresarán directamente en la instancia de mano a mano, debiendo aguardar hasta el viernes 19 para estrenarse frente al público.