Complemento Leche de ANSES: quiénes podrán acceder en octubre 2025 y cómo solicitar el depósito

Este apoyo alimentario, ubicado dentro del «Plan 1000 días», contribuye al desarrollo saludable de las titulares embarazadas y de sus hijos de hasta 3 años.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está organizando su calendario de pagos de octubre 2025. En este sentido, el pasado miércoles 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto.

Y, de acuerdo al decreto de la nueva fórmula de movilidad, que rige desde el año pasado, los montos de los programas de la entidad se modifican mensualmente dependiendo de cuánto fue la inflación dos meses antes registrada.

Uno de los grupos de titulares que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Una ayuda económica destinada a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que los menores accedan a derechos fundamentales, como salud y educación.

Además, el organismo dirigido por Fernando Bearzi entregará dos bonos extras a sus beneficiarios para contribuir a la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes del país: el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar.

Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES

En el marco del Plan «1000 Días», y con el objetivo de asegurar una buena nutrición en los primeros años de vida de los menores de edad, la entidad entrega el «Complemento Leche», un apoyo económico destinado a madres gestantes que perciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años.

Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que permite a muchas familias recibir ambos extras al mismo tiempo. En octubre 2025, su valor ascendió a $43.522,29.

Cómo se cobra el Complemento Leche

Su cobro no requiere trámites adicionales, ya que se acredita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se deposita el haber principal. Es decir, si ya contás con la AUH o la AUE, recibirás el monto junto con el pago mensual, sin necesidad de solicitarlo.

Si tenés dudas acerca de cuándo cobrás o si te corresponde, ingresá al sitio web oficial o la aplicación para dispositivos móviles «mi ANSES» con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, dirigite a la sección Hijos > Mis Asignaciones. De esta forma, cada familia puede corroborar con exactitud cuándo se acredita este apoyo.

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025

Las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en octubre, correspondiente al dato de la inflación de agosto que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el IPC de dos meses atrás y propone un incremento en las prestaciones proporcional a este dato.

El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $117.229,14 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($93.783,31), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $381,789,19, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $58,572,85, y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $190.714,27.

Otros extras a los que puede acceder la AUH

ANSES entregará la Tarjeta Alimentar este octubre 2025. El programa está disponible para titulares de la AUH, AUE y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Su entrega permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede usarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos.

A diferencia de otras prestaciones, el aumento no alcanza al valor de este bono, el cual se encuentra congelado desde del año pasado. De esta manera, sus cifras, dependiendo de la cantidad de hijos que vivan en el hogar, serán:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la asignación central y se acredita automáticamente junto con el haber mensual. (Ámbito Financiero)