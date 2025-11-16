Cómo está el mercado laboral local

En un año intenso, en donde lo electoral y las políticas marcan el termómetro de la actividad económica y, por ende, la repercusión en el mercado laboral, Ana Martínez y Adriana Luberriaga, especialistas en Recursos Humanos, estuvieron en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) contando sobre el mercado de trabajo, las opciones y hacia dónde van actualmente las necesidades laborales de las empresas y de las personas. Opciones, estrategias y el concimiento que ambas poseen sobre el tema, gracias a sus años de experiencia al frente de la consultora LUGA, lo cual las convierte en palabra autorizada para saber como moverse en el mercado laboral, de ambos lados del mostrador.