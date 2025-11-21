Comienza la séptima de la Liga Nuevejuliense de Fútbol

Este viernes se pone en marcha la séptima fecha de la Liga Nuevejuliense de fútbol con interesantes partidos. Naón, el último campeón, recibe a las 17 hs a La Niña. El domingo se termina de jugar la fecha, con Atlético- Once Tigres y French-Libertad como partidos más importantes.

El CAN se encuentra cuarto a dos puntos de San Martín y sabe que no puede perderle pisada. A las 17 hs enfrenta a La Niña que cuenta con nuevo entrenador.

El domingo se jugará el resto de la fecha: El Fortín será local ante Agustín Álvarez a las 17 hs, donde los dos quieren salir del fondo de la tabla. En el mismo horario, en La Fortaleza Quiroga espera por San Agustín.

El líder San Martín recibe en su casa a Patricios a las 18 hs. A las 20 hs dos platos fuertes: Por un lado, el segundo, French, jugará ante el cuarto, Libertad. En el mismo horario jugarán el clásico Atlético 9 de Julio y Once Tigres. El Millo comparte el segundo lugar con el Albinegro, mientras que el Tigre está sexto y se quiere prender.