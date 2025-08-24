Comienza el Us Open, último Grand Slam del año con la participación de Mariano Navone

Este domingo se pondrá en marcha en el Flushing Meadows el último Grand Sland del año en el mundo del tenis. Sobre cemento y desde New York, Estados Unidos, los mejores tenistas del mundo intentarán alzar uno de los trofeos más valiosos del círcuito.

Son siete los argentinos en el cuadro principal masculino y una en el femenino que buscarán la gloria, Juan Martín Del Potro fue el último en 2009 cuando venció a Roger Federer.

Los argentinos que estarán son Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Francisco Comesaña y Federico Gómez, mientras que Solana Sierra estará en el cuadro femenino.

Hoy saldrán a la cancha tres y con un duelo 100% nacional: Tomás Etcheverry (58°) enfrentará a Camilo Ugo Carabelli (43°). Un encuentro que será parejo pero que tiene realidades diferentes: Etcheverry no tuvo un buen año, dejó de trabajar con Horacio de la Peña y Javier Frana, el capitán argentino para la Davis, lo estuvo entrenando en algunos torneos; pero hace ya algunos años que se encuentra en el circuito. Del otro lado Carabelli está en el punto más alto de su carrera, por su ranking y por su gran temporada pudo consolidarse entre los 100 mejores y llegar a cuatro semifinales en 2025. El partido empezará no antes de las 15:10 hs en la cancha 10.

Mariano Navone, el crédito nuevejuliense, también jugará hoy la primera ronda. Enfrentará al local Marcos Giron, que pudo vencer hace apenas una semana atrás en Winston Salem en dos sets 6-2 y 6-2. El año pasado, Mariano hizo su debut con triunfo ante Daniel Altmaier. El partido será en cancha 11 no antes de las 15:30 hs.