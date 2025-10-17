Comienza el campeonato de picadas en 9 de Julio

El Drag Racing 2025 pone primera y el Autódromo de 9 de Julio será el escenario del inicio

oficial del campeonato de picadas en 201 metros. El departamento de prensa del Automotoclub Nuevejuliense informó que la acción comenzará este sábado 18 de octubre, desde las 13 horas, con una jornada cargada de adrenalina y potencia para los fanáticos de las motos y los autos de alta aceleración.

Categorías en competencia para motos de la 1 a la 8, además de Libre y Libre 2V, y para autos Categorías de la 1 a la 8. Ya hay numerosos participantes preinscriptos en ambas disciplinas, asegurando un show vibrante desde la primera largada.

La entrada general costará $10.000, gratis para los menores de 12 años y habrá servicio de cantina a cargo del Automoto Club Nuevejuliense y sorteos con entrega de premios para los asistentes.

El rugir de los motores volverá a sentirse con fuerza en 9 de Julio. Velocidad, competencia y familia: todo está listo para vivir una jornada inolvidable.