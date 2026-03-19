Comenzó la vacunación antigripal



La Municipalidad de Nueve de Julio inició la campaña de vacunación antigripal 2026, una medida preventiva clave que busca proteger a los sectores más vulnerables del distrito antes del inicio de los meses más fríos. En esta fase inicial, las autoridades sanitarias han establecido que la prioridad absoluta de atención recaerá sobre el personal de salud y los adultos mayores de 65 años, siguiendo el protocolo habitual de los cronogramas oficiales.

Los mayores de 65 años podrán recibir su dosis sin necesidad de presentar una orden médica previa. Para acceder a la inmunización, los interesados solo deben acudir a los centros de salud locales, donde las vacunas están disponibles desde las 8 de la mañana en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), tanto en las zonas urbanas como rurales. La atención se realiza por orden de llegada, en una franja horaria extendida de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 18:00 horas.



El despliegue logístico también ha alcanzado a las localidades del interior del partido. Según informó la Secretaría de Salud, estas comunidades ya cuentan con los suministros necesarios, los cuales han sido distribuidos de manera proporcional a la población de riesgo registrada en cada zona. Esta organización territorial busca descentralizar el servicio y asegurar que el acceso a la salud sea equitativo en todo el territorio de Nueve de Julio.

Tras completar la cobertura del personal sanitario, el plan de vacunación entrará en una nueva etapa a partir del próximo miércoles 25. En ese momento, el calendario se ampliará de forma progresiva para incluir a otros grupos priorizados por el Ministerio de Salud, entre los que se encuentran mujeres embarazadas, niños pequeños y ciudadanos con factores de riesgo preexistentes. Las autoridades han destacado que la disponibilidad de dosis es óptima, lo que permite proyectar una campaña ágil y sin demoras significativas para la población.