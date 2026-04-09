¿Comenzó el traslado del basural municipal?

Sopresa, indignación y bronca. Eso y mucho más han generado en los vecinos de 9 de Julio las imágenes de una gran cantidad de basura acumulada sobre el fondo del terreno donde funciona el playón municipal que empezaron a circular y viralizarse. Pero está a la vista de todos. Basta girar la cabeza cuando se transita por la calle Agustín Alvarez y ahi, entre las maquinas y camiones, al fondo, clarito, llama la atención el acumulado de deshechos, de todos los tamaños. Aun no hay una explicación oficial, si bien, un concejal oficialista le dijo a otro que lo consultó sobre el tema que eso era algo “transitorio, momentáneo” porque “a raiz de la lluvia los camiones no pueden entrar al basural y lo fueron dejando ahi. Ni bien mejore el tiempo la llevan al basural”. Increible respuesta. Hace un año que en 9 de Julio padece la lluvia y jamás se escuchó sobre esta problemática para ingresar al basural. La respuesta del concejal es inexacta porque, además, hay vecinos de la zona que tienen más material de meses atrás en los cuales ya se ve la basura acumulada ahi. O sea, se viene haciendo con continuidad, no por las lluvias del último fin de semana. Respuesta a las apuradas mezclada con desconocimiento de la realidad.

De hecho, detrás de ese predio está el Barrio del ex Matadero, donde vecinos ya está juntando firmas para presentar un reclamo por esta cuestión. Trabajadores municipales del predio tambien expresan sus quejas al respecto. No hay control sobre esto? Quién ordenó este accionar? Alguien debió dar la orden.

Las imágenes son elocuentes. Las respuestas privadas insuficientes, las públicas inexistentes.