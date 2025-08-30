Colapinto eliminado en Q1 y una largada desde el fondo en el GP de Países Bajos

Franco Colapinto finalizó en la 16ta. posición en la primera tanda de clasificación y por milésimas no pudo acceder a la siguiente fase. De esta manera, largará desde el fondo de la parrilla en el Gran Premio de Países Bajos.

Por tan sólo 67 milésimas, el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) eliminó a Colapinto de Q2, la tanda a la que tampoco pudieron acceder el alemán Niko Hülkenberg, el frances Esteban Ocon, el británico Oliver Bearman y el canadiense Lance Stroll, quien se despistó y chocó contra el muro, pero sin mayores consecuencias.

El piloto argentino lo dejó todo en la última vuelta del circuito de Zandvoort, intentando bajar el registro del primer intento con un tiempo de 1:10.104, pero el esfuerzo a bordo de su monoplaza de Alpine resultó insuficiente.

En la semana, el jefe de la escudería Alpine, Flavio Briatore, admitió que sobre Colapinto hay “demasiado presión” y expresó cierto desencanto por los resultado del argentino, quien reemplazó al australiano Jack Doohan.

Colapinto intentó torcer esa tendencia en la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos, en un circuito angosto y corto, pero quedó a las puertas del 15to. puesto. Por eso la bronca y la frustración, en una semana difícil.

En la última prueba de clasificación libre, la performance de Alpine, con cambios en los autos, fue decepcionante: Colapinto finalizó 20mo. y su compañero Pierre Gasly terminó penúltimo.

La carrera del Gran Premio de Países Bajos largará mañana desde las 10, hora argentina.